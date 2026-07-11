سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم



شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، بينما ظهرت فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وسط استمرار متابعة المواطنين لحركة العملة السعودية بالتزامن مع موسم السفر والعمرة.



أعلى الأسعار



سجل بنك قناة السويس أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 13.25 جنيه، فيما قدم بنك QNB الأهلي أعلى سعر للشراء عند 13.21 جنيه.



أسعار الريال السعودي البنوك



وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه في عدد من البنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري: شراء 13.17 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

بنك مصر: شراء 13.17 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 13.20 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

بنك QNB الأهلي: شراء 13.21 جنيه – بيع 13.24 جنيه.

بنك HSBC: شراء 13.19 جنيه – بيع 13.22 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.19 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 13.19 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 13.17 جنيه – بيع 13.25 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.16 جنيه – بيع 13.22 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 13.14 جنيه – بيع 13.23 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: شراء 13.13 جنيه – بيع 13.22 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 13.09 جنيه.



فروق محدودة



أظهرت التعاملات استمرار استقرار سعر الريال السعودي داخل البنوك، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، حيث تراوح سعر الشراء بين 13.09 و13.21 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.22 و13.25 جنيه، دون تسجيل تغيرات جوهرية في مستويات التداول.