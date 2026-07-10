سعر العملات العربية.. الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بعد اعلان البنك المركزي المصري تفاصيل سعر الفائدة بالبنوك.

سعر العملات العربية اليوم

وسجلت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.51 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلي 161.24 جنيه للشراء و161.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 131.61 جنيه للشراء و132.02 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 128.88 جنيه للشراء و129.28 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلى 13.61 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 69.9 جنيه للشراء و70.29 جنيه للبيع.