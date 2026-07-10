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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات العربية.. الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بعد اعلان البنك المركزي المصري تفاصيل سعر الفائدة بالبنوك.

سعر العملات العربية اليوم

وسجلت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم الجمعة.

العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع.. صورة أرشيفية

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.51 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلي 161.24 جنيه للشراء و161.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 131.61 جنيه للشراء و132.02 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 128.88 جنيه للشراء و129.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال القطري 

وصل سعر الريال القطري إلى 13.61 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 69.9 جنيه للشراء و70.29 جنيه للبيع.

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