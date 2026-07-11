محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أن لاعبي الفراعنة دخلوا منافسات كأس العالم بعقلية المنافسة وليس المشاركة فقط، مشيرًا إلى أن الجميع كان يؤمن بقدرته على تحقيق نتائج تاريخية أمام كبار المنتخبات.



الفوز على أي منتخب

وقال محمد هاني خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “كنا مؤمنين أننا قادرون على الفوز على أي منتخب، سواء بلجيكا أو الأرجنتين، ولم نسافر إلى كأس العالم من أجل الظهور المشرف فقط، بل كان هدفنا التأهل وتحقيق إنجاز”.



وأضاف: “كنا نفكر خطوة بخطوة، نجتاز دور المجموعات أولًا ثم نواصل المشوار، وربنا وفقنا لأننا دخلنا البطولة بعقلية الفوز وليس الخوف”.

شوطي مباراة نيوزيلندا

وكشف محمد هاني كواليس ما حدث بين شوطي مباراة نيوزيلندا، موضحًا أن المدير الفني حسام حسن تحدث مع اللاعبين بشكل حماسي، وشرح الأخطاء التكتيكية التي حدثت في الشوط الأول، مؤكدًا أن رسالته كانت واضحة بضرورة استعادة الأداء القوي.



وأشار إلى أن محمد صلاح لعب دورًا مهمًا داخل غرفة الملابس، قائلاً: “بعدما انتهى الكابتن حسام من الحديث، وقف محمد صلاح وتكلم معنا، وقال إن الأداء لم يكن بنفس الحماس الذي بدأنا به البطولة، وطالبنا بالتركيز والعودة بقوة في الشوط الثاني”.

دور قائد المنتخب

وتحدث محمد هاني عن دور قائد المنتخب داخل الملعب، مؤكدًا: “محمد صلاح ليس مجرد لاعب كبير، لكنه قائد حقيقي وجوده يمنحنا ثقة كبيرة، والمنتخبات المنافسة تنظر إليه باحترام شديد، وقبل مباراة الأرجنتين رأيت ليونيل ميسي يذهب بنفسه لمصافحته، وكانت لحظة تؤكد قيمة محمد صلاح عالميًا”.



وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن درس منتخب الأرجنتين بصورة دقيقة قبل المباراة، قائلاً: “قضينا أربعة أيام نحلل طريقة لعب الأرجنتين ونقاط القوة والضعف لديهم، ونفذنا الخطة بشكل رائع، خاصة في الشوط الأول الذي قدمنا فيه مستوى مميزًا”.



واختتم محمد هاني تصريحاته قائلاً: “قدمنا مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، لكن الضغط البدني في الدقائق الأخيرة كان مؤثرًا، وأنا دائمًا أؤمن بأن كل مباراة تحمل دروسًا، سواء فزنا أو خسرنا، والأهم أن نتعلم من الأخطاء ونطور أنفسنا باستمرار”.