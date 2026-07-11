قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم

محمد هاني
محمد هاني
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أن لاعبي الفراعنة دخلوا منافسات كأس العالم بعقلية المنافسة وليس المشاركة فقط، مشيرًا إلى أن الجميع كان يؤمن بقدرته على تحقيق نتائج تاريخية أمام كبار المنتخبات.
 

الفوز على أي منتخب

وقال محمد هاني خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “كنا مؤمنين أننا قادرون على الفوز على أي منتخب، سواء بلجيكا أو الأرجنتين، ولم نسافر إلى كأس العالم من أجل الظهور المشرف فقط، بل كان هدفنا التأهل وتحقيق إنجاز”.


وأضاف: “كنا نفكر خطوة بخطوة، نجتاز دور المجموعات أولًا ثم نواصل المشوار، وربنا وفقنا لأننا دخلنا البطولة بعقلية الفوز وليس الخوف”.

 شوطي مباراة نيوزيلندا

وكشف محمد هاني كواليس ما حدث بين شوطي مباراة نيوزيلندا، موضحًا أن المدير الفني حسام حسن تحدث مع اللاعبين بشكل حماسي، وشرح الأخطاء التكتيكية التي حدثت في الشوط الأول، مؤكدًا أن رسالته كانت واضحة بضرورة استعادة الأداء القوي.
 

وأشار إلى أن محمد صلاح لعب دورًا مهمًا داخل غرفة الملابس، قائلاً: “بعدما انتهى الكابتن حسام من الحديث، وقف محمد صلاح وتكلم معنا، وقال إن الأداء لم يكن بنفس الحماس الذي بدأنا به البطولة، وطالبنا بالتركيز والعودة بقوة في الشوط الثاني”.

دور قائد المنتخب 

وتحدث محمد هاني عن دور قائد المنتخب داخل الملعب، مؤكدًا: “محمد صلاح ليس مجرد لاعب كبير، لكنه قائد حقيقي وجوده يمنحنا ثقة كبيرة، والمنتخبات المنافسة تنظر إليه باحترام شديد، وقبل مباراة الأرجنتين رأيت ليونيل ميسي يذهب بنفسه لمصافحته، وكانت لحظة تؤكد قيمة محمد صلاح عالميًا”.


وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن درس منتخب الأرجنتين بصورة دقيقة قبل المباراة، قائلاً: “قضينا أربعة أيام نحلل طريقة لعب الأرجنتين ونقاط القوة والضعف لديهم، ونفذنا الخطة بشكل رائع، خاصة في الشوط الأول الذي قدمنا فيه مستوى مميزًا”.


واختتم محمد هاني تصريحاته قائلاً: “قدمنا مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، لكن الضغط البدني في الدقائق الأخيرة كان مؤثرًا، وأنا دائمًا أؤمن بأن كل مباراة تحمل دروسًا، سواء فزنا أو خسرنا، والأهم أن نتعلم من الأخطاء ونطور أنفسنا باستمرار”.

نيوزيلندا مباراة نيوزيلندا كأس العالم محمد هان محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن يكشف كواليس مواجهة ميسي: حسام كان يرفض ذكر اسمه

إنبي

انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي استعدادًا للموسم الجديد

استقبال مصطفى شوبير

فرحة لا توصف.. لحظة استقبال مصطفى شوبير داخل منزله بالأحضان والرقص| صور

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد