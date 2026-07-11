الدقهلية .. التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي والنباشين بحي شرق المنصورة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

و قام الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والنباشين، بإشراف الأستاذ مصطفى صقر نائب رئيس الحي، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، تم خلالها ضبط ومصادرة، تروسيكل، 2 بازوكا صغيرة،4 سماعات صوت، 3 جهاز جي ام كبير وصغير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.