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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق و المخابز في الدقهلية

الأجهزة الرقابية بمحافظة الدقهلية
الأجهزة الرقابية بمحافظة الدقهلية
أ ش أ
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تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الدقهلية حملاتها المكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية طارق مرزوق على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة على مدار ثلاثة أيام؛أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات، ففي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 191 مخالفة تموينية تنوعت ما بين مخالفات إنتاج و تشغيل، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل التفتيش، وغيرها من المخالفات، وكان من أبرزها التصرف في 938 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط 237 شيكارة دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع الأسواق، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية؛ ما أسفر عن تحرير 26 مخالفة تموينية، إلى جانب تنفيذ حملات نوعية استهدفت المنشآت غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر والغش التجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال الرقابة على مصانع الأغذية، تم تحرير محضرين ضد معملين للألبان لعدم وجود ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، كما تم تحرير محضر ضد مخزن أعلاف، ضبط سلع مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 40 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وفي مجال المواد البترولية، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها وأسفرت عن تحرير 3 مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي قطاع البدالين التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير مخالفة واحدة.


 

الأجهزة الرقابية محافظة الدقهلية الأسواق

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