الدقهلية.. ضبط معمل ألبان غير مرخص والتحفظ على 10 أطنان ملح ونصف طن جبنة رومي

تواصل الأجهزة الرقابية بالدقهلية حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة على مدار ثلاثة أيام، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

ففي قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 191 مخالفة تموينية تنوعت بين مخالفات إنتاج وتشغيل، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل التفتيش، وغيرها من المخالفات، وكان من أبرزها التصرف في 938 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط 237 شيكارة دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية، إلى جانب تنفيذ حملات نوعية استهدفت المنشآت غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر والغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد مكان لتصنيع الأطباق وأدوات المائدة لإدارته منشأة بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، فضلًا عن مخالفته أحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن الغش التجاري، والقانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، حيث تم التحفظ على 10 شكاير بودرة يوريا بإجمالي 250 كيلوجرامًا محظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة، إلى جانب التحفظ على 3,000 طبق كمنتج نهائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته وعرضه سلعًا بدون فواتير بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وتم التحفظ على 120 كيلوجرامًا من الحلاوة الطحينية و6 أعمدة لانشون زنة 5 كيلوجرامات بإجمالي 30 كيلوجرامًا، وجارٍ قيد المحضر.

وفي مجال الرقابة على مصانع الأغذية، تم تحرير محضرين ضد معملين للألبان لعدم وجود ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم في المحضر الأول التحفظ على 10 أطنان ملح ونصف طن جبنة رومي، وفي المحضر الثاني التحفظ على 7 أطنان من الملح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر ضد مخزن أعلاف لعدم الإعلان عن المخازن، والتحفظ على طن ردة وطن ذرة، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر شملت 2.5 طن مازوت، و10 جراكن زيت طعام، و2 صفيحة عسل، و2 كرتونة شحم، و16 جركن زيت محركات سيارات، و20 كرتونة مياه، كما تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 40 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وفي مجال المواد البترولية، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها وأسفرت عن تحرير 3 مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي قطاع البدالين التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير مخالفة واحدة.