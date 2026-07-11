قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يتابع ميدانيًا تطوير التبة ويؤكد: لا عودة للباعة الجائلين
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ضبط معمل ألبان غير مرخص والتحفظ على 10 أطنان ملح ونصف طن جبنة رومي

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل الأجهزة الرقابية بالدقهلية حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة على مدار ثلاثة أيام، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

ففي قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 191 مخالفة تموينية تنوعت بين مخالفات إنتاج وتشغيل، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل التفتيش، وغيرها من المخالفات، وكان من أبرزها التصرف في 938 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط 237 شيكارة دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية، إلى جانب تنفيذ حملات نوعية استهدفت المنشآت غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر والغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد مكان لتصنيع الأطباق وأدوات المائدة لإدارته منشأة بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، فضلًا عن مخالفته أحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن الغش التجاري، والقانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، حيث تم التحفظ على 10 شكاير بودرة يوريا بإجمالي 250 كيلوجرامًا محظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة، إلى جانب التحفظ على 3,000 طبق كمنتج نهائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته وعرضه سلعًا بدون فواتير بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وتم التحفظ على 120 كيلوجرامًا من الحلاوة الطحينية و6 أعمدة لانشون زنة 5 كيلوجرامات بإجمالي 30 كيلوجرامًا، وجارٍ قيد المحضر.

وفي مجال الرقابة على مصانع الأغذية، تم تحرير محضرين ضد معملين للألبان لعدم وجود ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم في المحضر الأول التحفظ على 10 أطنان ملح ونصف طن جبنة رومي، وفي المحضر الثاني التحفظ على 7 أطنان من الملح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر ضد مخزن أعلاف لعدم الإعلان عن المخازن، والتحفظ على طن ردة وطن ذرة، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر شملت 2.5 طن مازوت، و10 جراكن زيت طعام، و2 صفيحة عسل، و2 كرتونة شحم، و16 جركن زيت محركات سيارات، و20 كرتونة مياه، كما تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 40 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وفي مجال المواد البترولية، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها وأسفرت عن تحرير 3 مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي قطاع البدالين التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير مخالفة واحدة.

الدقهلية حملات تموين مخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

ميه ولا بيرة؟.. حقيقة مشروب تناوله صلاح فى حفل العلمين

منتخب مصر

ملمسوش الكرة.. نجوم في قائمة المنتخب بدون نقطة عرق بـ المونديال

منتخب اسبانيا

قبل مواجهة فرنسا.. أرقام مرعبة ترافق تأهل إسبانيا إلى المربع الذهبي

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد