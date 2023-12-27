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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

19 يناير.. حفل الموسيقار عمرو سليم بالمسرح الصغير بالأوبرا

الموسيقار عمرو سليم
الموسيقار عمرو سليم

يقام حفل فني للموسيقار عمرو سليم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة (19 يناير المقبل).


ويقدم عازف البيانو عمرو سليم حفل جديد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية الخاصة به، والذي يتضمن برنامجه مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي قام بإعادة صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو زمنهان إن راح منك يا عين، قلبى ومفتاحه، الدنيا ريشه فى هوا، نسم علينا الهوى، ميدلى أم كلثوم و ميدلى سعد عبد الوهاب.


جدير بالذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ بدايته بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدتة علي آلة العود، وعندما إكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، وكان لديه شغف بحصص الموسيقى وبدأ بالعزف علي الة الاكورديون وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو ، بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلالة شارك في العديد من المسابقات الموسيقية ، وعقب تخرجه فى الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق.


وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التي جرى نسيانها، وتم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربية عام 2019، ومهرجان القلعة عام 2021.

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