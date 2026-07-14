يورونيوز : للمرة الأولى.. الطاقة الشمسية توفر ربع كهرباء الاتحاد الأوروبي في يونيو

سجلت الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، إنجازًا غير مسبوق خلال شهر يونيو، بعدما وفرت للمرة الأولى ربع إجمالي الكهرباء المنتجة في التكتل، متجاوزةً جميع مصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك الفحم والغاز والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، في مؤشر على تسارع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً قدره 52 تيراواط/ساعة خلال الشهر الماضي، ما يمثل 25% من إجمالي الإنتاج الشهري للتكتل حيث تجاوز هذا الرقم الرقم القياسي الشهري السابق للطاقة الشمسية البالغ 47 تيراواط/ساعة (23%) في مايو الماضي.

وكانت الطاقة الشمسية أكبر مصدر منفرد للطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال ذلك الشهر، متقدمة على الطاقة النووية (21%) والغاز (15%) وطاقة الرياح (14%) والطاقة الكهرومائية (12%)، بينما لم تتجاوز نسبة إنتاج الفحم 8%. هذا هو الشهر الثالث فقط الذي تُصبح فيه الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في الاتحاد الأوروبي، بعد يونيو 2025 ومايو 2026.

يقول كريس روسلو، كبير المحللين في مركز أبحاث إمبر الذي أجرى الدراسة ليورونيوز: "كان صعود الطاقة الشمسية هائلاً، متجاوزاً التوقعات تلو الأخرى. ففي غضون سنوات قليلة، انتقلت الطاقة الشمسية من كونها مصدراً ثانوياً إلى عنصر أساسي في نظام الطاقة الأوروبي، حيث تبحث الحكومات والمواطنون عن مصادر طاقة محلية منخفضة التكلفة وسريعة التركيب".

وقد نما استخدام الطاقة الشمسية بأكثر من الخمس سنوياً في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2025، وهو أسرع نمو بين جميع مصادر الطاقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى سرعة تركيب محطات الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب 65.1 جيجاواط من القدرة الجديدة في عام 2025.

وتزامن الإنتاج القياسي للطاقة الشمسية في يونيو مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، مدفوعاً جزئياً بالطلب على التبريد نتيجة موجات الحر القياسية. وقد ساهمت الطاقة الشمسية في استدامة إمدادات الطاقة في ظل معاناة مصادر الطاقة الأخرى من ظروف الحرارة الشديدة والركود.

ويُلاحظ نمو الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2026، سجلت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أرقامًا قياسية شهرية جديدة في نسبة الطاقة المُولدة من الطاقة الشمسية

وفي إسبانيا، ولأول مرة، ولّدت الطاقة الشمسية أكثر من ثلث الطاقة في يونيو 2026 (34%). ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات البلاد الضخمة في الطاقة النظيفة. فمنذ عام 2019، ضاعفت إسبانيا قدرتها على توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، مضيفةً أكثر من 40 جيجاواط، وهو ما يفوق أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء ألمانيا، التي يبلغ حجم سوق الطاقة فيها ضعف حجم السوق الإسبانية.

وقد انعكس هذا إيجابًا على المستهلكين. فقد انخفضت فواتير الكهرباء في إسبانيا، بينما شهدت العديد من الدول الأخرى ارتفاعًا منذ أزمة الطاقة التي نجمت عن اندلاع الحرب الإيرانية. ويُظهر تحليل أجرته شركة إمبر أن كل أسرة وفرت 10 يورو شهريًا على فواتير الكهرباء منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في مارس.

ولم تستخدم إسبانيا الطاقة المولدة من الفحم إطلاقًا في أغسطس 2025، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات فقط، حين كان الفحم يُشكّل ربع إنتاج الطاقة في إسبانيا.

ويُظهر هذا مدى سرعة قدرة الدول على تغيير مصادر الطاقة لديها، إن هي اختارت ذلك. ويقول روسلو: "لا تحتاج إلى أشعة الشمس الإسبانية لتحقيق ما حققته إسبانيا، فبإمكان كل دولة في أوروبا الاستفادة بشكل أفضل من مواردها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز المكلف".

وهذا كله يُعدّ خبرًا ممتازًا فيما يتعلق بالانبعاثات أيضًا. فقد اعتمدت إسبانيا على الوقود الأحفوري لتوليد 25% فقط من كهربائها في عام 2025، ما يعني أن نصيب الفرد من انبعاثاتها، البالغ 0.9 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كان أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 1.3 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وبالنسبة لألمانيا، ولأول مرة، ولدت الطاقة الشمسية أكثر من ثلث الكهرباء في مايو (33%)، لتصل إلى 36% في يونيو خاصة أن ألمانيا تضم أكبر محطة طاقة شمسية عاملة في أوروبا، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 500 هكتار من الألواح الشمسية في موقع منجم فحم سابق.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية المنزلية انخفضت في ألمانيا إلى النصف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يبلغ سعر النماذج الصغيرة الآن حوالي 200 يورو.

ويمكن للمستهلكين تحقيق وفورات إضافية بإضافة بطارية لتخزين الطاقة المولدة من ألواحهم المنزلية. وبما أن الطاقة الشمسية تعتمد على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء، فإن الطاقة تُولد فقط خلال النهار. ومع ذلك، يميل استهلاك الطاقة إلى الانخفاض خلال هذه الساعات، حيث يكون معظم الناس خارج منازلهم للعمل أو الدراسة. وفي المساء، عندما لا تستطيع الألواح الشمسية توليد الكهرباء، يزداد الطلب على الطاقة مع عودة الناس إلى منازلهم.

ولهذا، يمكن للبطاريات أن تُسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في ألمانيا من خلال تخزين الطاقة الشمسية المُنتجة نهارًا، مما يُتيح للأسر استخدامها مساءً. وهذا يمنع هدر الطاقة المُولدة نهارًا، ويُخفف الضغط على شبكة الكهرباء.

وفي يونيو 2025، حققت بولندا إنجازًا هامًا عندما تفوقت مصادر الطاقة المتجددة على الفحم في إنتاج الطاقة. فقد بلغت نسبة الكهرباء المُولدة من مصادر متجددة 44.1%، بينما بلغت نسبة إنتاج محطات الفحم والليجنيت 43.7%، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة "منتدى الطاقة".

وفي عام 2025، بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهروضوئية المُركبة في بولندا 23 جيجاواط. قبل خمس سنوات فقط، لم تتجاوز قدرة هذه المنشآت 2 جيجاواط.