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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يدافع عن احتفالات منتخب مصر: جيل الثمانينيات عاش سنوات من الإحباط

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

دافع الناقد الرياضي فتحي سند عن الاحتفالات التي صاحبت إنجاز منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدا أن ردود الفعل الكبيرة من الجماهير طبيعية في ظل سنوات طويلة من الغياب والإخفاقات التي عاشتها الكرة المصرية على مستوى المونديال.

و كتب فتحي سند عبر فيسبوك:الاهلي اول مره خد ثالث العالم كان في اتوبيس مكشوف واستقبال في المطار وبعد كدا بقي امر طبيعي وكنا بنحزن لما يخسر من الريال والبايرن عشان   لا نصل الي   النهائي عشان سقف طموحك اختلف  .

و تابع : الاحتفالات اوڤر والفرحه مفرطه بس احنا طالعين من سنين عجاف متعرفوش يعني كل التصفيات نخرج خروج مهين من اول 94 ل 2018 اعذرونا يا جدعان جيل 80 وكل الي قبله شاف ايام سوده فموضوع  كاس العالم  ودور ال١٦ دا جديد علينا.

ومن ناحية أخرى نجح عدد من لاعبي منتخب مصر في تحويل مشاركتهم المميزة ببطولة كأس العالم 2026 إلى بوابة حقيقية نحو الاحتراف الخارجي، بعدما لفتوا أنظار أندية أوروبية وسعودية بفضل المستويات القوية التي قدموها مع الفراعنة. ولم تقتصر المكاسب على النتائج الفنية، بل امتدت إلى ارتفاع القيمة التسويقية للعديد من اللاعبين، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات والعروض التي قد تشهد رحيل أكثر من نجم عن الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وباتت أسماء مثل مصطفى شوبير، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وحسام عبد المجيد، وهيثم حسن، ضمن أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، وسط ترقب لمواقف أنديتهم من العروض المنتظرة.

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