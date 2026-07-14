هدف حسام حسن بمعسكر سبتمبر.. نجم جديد في سماء باريس سان جيرمان

يستعد حسام حسن المدير الفني للمنتخب لمتابعه عدد من نجوم مصر من مزدوجي الجنسيه لضمهم للمنتخب عقب نجاح تجربه انضمام هيثم حسن للمنتخب وتألقه اللافت للنظر في كأس العالم.

ويعد ريان أبو الناي نجم باريس سان جيرمان أحد هؤلاء النجوم الذين يرغب حسام حسن في ضمهم خلال معسكر المنتخب في سبتمبر.

ويواصل لاعب الوسط المصري الشاب ريان أبو الناي لفت الأنظار داخل أكاديمية باريس سان جيرمان.

وانضم أبو الناي إلى أكاديمية باريس سان جيرمان في عام 2024 قادمًا من نادي درانسي الفرنسي، ونجح سريعًا في إثبات قدراته الفنية، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 15 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وخاض اللاعب 9 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب حيث يتميز الاعب بقدرته على التعامل مع الضغط، وامتلاكه ذكاء تكتيكي

ويبلغ ريان أبو الناي من العمر 19 عامًا حيث انه وُلد في 14 مايو 2007 بالعاصمة الفرنسية باريس، ويبلغ طوله 1.80 متر، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

وقام المدرب لويس إنريكي باستدعائه للتدريب مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان في مايو 2026

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك أبو الناي أحقية تمثيل مصر وفرنسا والجزائر، إلا أنه لم يحسم حتى الآن المنتخب الذي سيمثله خلال مسيرته الدولية