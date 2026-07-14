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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مديرية الرياضة بالغربية تطلق مبادرة "صيفنا.. تنمية وإبداع للنشء" بمراكز الشباب

مراكز الشباب والرياضة بالغربية
مراكز الشباب والرياضة بالغربية
الغربية أحمد علي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "صيفنا.. تنمية وإبداع للنشء"، ضمن خطة النشاط الصيفي لعام 2026 م والتي تُنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

توجيهات الشباب والرياضة 

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية قدرات النشء واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية، وتحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبتوجيهات ومتابعة اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

تحسين خدمات 

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم برامج متكاملة تسهم في بناء شخصية النشء، وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية وهادفة، بما يعزز من قيم الانتماء والمواطنة، ويشجع على الإبداع والابتكار.

تنفيذ مبادرة الشبابية 

وكشف وكيل الوزارة أن المبادرة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، تشمل الأنشطة الرياضية، والدينية، والفنية، والثقافية، والكشفية، والبيئية، والتكنولوجية، بالإضافة إلى سينما الأطفال، وذلك من خلال ورش عمل تفاعلية وبرامج تثقيفية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية من النشء.

وأضاف "حنفي" أن المبادرة تهدف إلى تنمية المواهب، وصقل المهارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر الثقافة الرياضية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، إلى جانب رفع الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها النشء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

أنشطة دعم الشباب 

وشهدت المبادرة انطلاق أولى فعالياتها بمركز شباب دماط التابع لادارة شباب قطور ، من خلال تنفيذ ورشة تثقيفية بعنوان "مخاطر الإدمان"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تناولت الندوة أضرار التدخين السلبي على الأطفال، وأهمية ممارسة الرياضة في حماية النشء من السلوكيات السلبية، وخطورة رفقاء السوء، وأهمية اللجوء إلى الأسرة لحل المشكلات، وذلك في إطار نشر الوعي الوقائي بين النشء.
وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور محمد أبو اليزيد علام، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، الذي استعرض جهود الصندوق في التوعية والوقاية، مؤكدًا أهمية تكاتف الأسرة والمؤسسات التربوية والشبابية لحماية الأبناء من مخاطر الإدمان.

وتُنفذ المبادرة تحت إشراف الأستاذ تامر عبد الكريم، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

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