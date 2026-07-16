مفتي الجمهورية يعزي الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الأسبق في وفاة شقيقه

يتقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى فضيلة الشيخ عمر الديب، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة شقيقه، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

كما يتوجه فضيلة المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد وذويها، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

كما نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فضيلةَ الشيخ، عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الفقيد، -رحمه الله- كان واحدًا من كبار علماء الأزهر الشريف، الذين أفنَوا أعمارهم في نشر العلم الشرعي، وخدمة الدعوة الإسلامية، وترسيخ منهج الأزهر الوسطي، وكان له إسهامٌ بارز في نشر قيم الاعتدال والوسطية، تاركًا سيرةً طيبةً وإرثًا علميًا ودعويًّا مشهودًا.

ويتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وتلامذته ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.