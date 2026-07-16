أحمد حسن: الأهلي يؤجل حسم عروض رحيل محمد علي بن رمضان بقرار من الحسين عموتة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة حول تلقيه عروضًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “خاص.. الأهلي يؤجل مناقشة عروض رحيل محمد علي بن رمضان بقرار من الحسين عموتة.

ويواصل الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، المقرر أن يبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض المنافسات الرسمية.





وشهدت التدريبات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالجانب البدني، من خلال برنامج مكثف يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية ممكنة، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية والتكتيكية التي تضمنت تطبيق عدد من الجمل الخاصة بأسلوب اللعب الجديد.

وحرص عموتة على عقد جلسات قصيرة مع اللاعبين خلال المران، لشرح بعض التعليمات الفنية والتأكيد على أهمية الالتزام بالأدوار التكتيكية والانضباط خلال فترة الإعداد، في إطار سعيه لنقل أفكاره سريعًا إلى الفريق قبل المباريات الودية المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته في الوقت الحالي وسط غياب عدد من اللاعبين الدوليين، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، على أن يكتمل قوام الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.