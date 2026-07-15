إشادة برلمانية بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس لتطوير الإعلام: خطوة تعزز بناء الوعي وترتقي بالمنظومة الإعلامية

أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة الإعلامية، ومتابعة الحكومة لتنفيذها، تعكس اهتمام الدولة ببناء إعلام وطني حديث قادر على مواكبة المتغيرات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ المهنية.

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بإعادة صياغة المشهد الإعلامي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية وبناء الوعي.

وأشار سلطان في تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس بعقد مؤتمر وطني لتطوير الإعلام في ديسمبر المقبل تمثل خطوة مهمة نحو فتح حوار مهني واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة لتطوير الإعلام المصري، ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.

مراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، تمثل ضرورة لضمان استدامة تلك المؤسسات، وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية بكفاءة، مؤكدًا أن أي عملية تطوير حقيقية تبدأ بتقييم الواقع ووضع حلول عملية للتحديات القائمة.

دعم الإعلام المهني المسؤول

وأضاف أن الاهتمام بملفات إتاحة المعلومات، ودعم الإعلام المهني المسؤول، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، يعكس إدراك الدولة لأهمية الإعلام باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الوعي المجتمعي، ونقل الحقائق للمواطنين بصورة دقيقة ومتوازنة.

وشدد النائب محمد سلطان على أن توصيات اللجنة العليا لتطوير الإعلام تمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب تحديث أدوات العمل الإعلامي بما يواكب هذه المتغيرات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر التزامًا بالمعايير المهنية، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويحافظ على حق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة.

وثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، اهتمام الدولة بملف تطوير الإعلام، مؤكدة أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة إعلامية حديثة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت صبورة السيد في تصريحات خاصة أن توجيهات الرئيس بمراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية ووضع آليات لتطويرها تعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وتمكينها من أداء دورها في نشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والاصطفاف الوطني.

وأضافت أن عقد مؤتمر وطني للحوار الإعلامي خلال ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار، بما يضمن الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير الأداء الإعلامي، ورفع مستوى المهنية والاحترافية.

مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق

وأشارت إلى أن الإعلام أصبح شريكًا رئيسيًا في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، وهو ما يتطلب تطوير أدواته، ودعم الكوادر الإعلامية، وتوفير بيئة عمل تساعد على إنتاج محتوى مهني يعبر عن الواقع ويخدم قضايا الوطن.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها، يعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارها في أداء رسالتها بكفاءة، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للعمل الإعلامي.

واختتمت النائبة صبورة السيد تصريحها بالتأكيد على أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير الإعلام سيمثل نقلة نوعية للمنظومة الإعلامية المصرية، ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع المصري.