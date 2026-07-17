بإجمالي 22.3 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: بدء صرف منحتين استثنائيتين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدء صرف المنحتين الاستثنائيتين ، اعتبارًا من أمس الخميس للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لضمان وصول مستحقات الدعم إلى مستحقيها، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات الصرف.

وأوضح الأستاذ أسامه إبراهيم، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن المنحتين يستفيد منهما 7455 عاملًا من العمالة غير المنتظمة بإجمالي 22.365 مليون جنيه، بواقع 3000 جنيه لكل عامل، مؤكدًا استمرار متابعة أعمال الصرف بالتنسيق مع مكاتب البريد، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية بالمواقع الإنشائية لحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على المنصة الرقمية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الرعاية والحماية .