حسام حسن غيّر حياتنا 180 درجة.. والدة مصطفى "زيكو": ابني كان بيبكي عند استبعاده من المنتخب

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، أن المدير الفني للمنتخب حسام حسن كان سببًا في تغيير حياة نجلها، قائلة: "أنا بشكر كابتن حسام حسن لأنه اكتشف زيكو وغير حياتنا 180 درجة."

وأضافت أن مصطفى كان يتأثر بشدة عندما لا يجد اسمه ضمن قائمة المنتخب، موضحة: "زيكو لما كان المنتخب يتجمع وميلاقيش اسمه في القائمة كان بيدخل أوضته ويقفل على نفسه ويقعد ساعة يعيط، وكنت أقوله اصبر وربنا شايلك حاجة كبيرة."

كما تحدثت عن تفاصيل إنسانية من حياة الأسرة بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن نجلها الأكبر عبدالرحمن لعب دور الأب بالنسبة لشقيقه مصطفى، وكان يحيطه بالرعاية والاهتمام في كل تفاصيل حياته.

وأوضحت أن عبدالرحمن كان يعتبر مصطفى "حبه وحياته"، وكان يعامله كأنه ابنه، مشيرة إلى أنه كلما اشترى ملابس لنفسه اصطحب شقيقه ليشتري له أيضًا، وحتى عند الذهاب إلى الحلاق كان يحرص على اصطحابه معه.