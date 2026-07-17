طارق فهمي: مفاوضات تحت النار بين أمريكا وإيران رغم التصعيد العسكري

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، موضحًا أن استهداف البنية التحتية الإيرانية يأتي ضمن أهداف معلنة تهدف إلى ممارسة ضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الضربات الأمريكية تستهدف إعادة إطلاق المسار التفاوضي وبناء مقاربة جديدة للحوار، مشيرًا إلى أن إيران تتعامل مع هذه التحركات من خلال تصعيد محسوب يهدف إلى تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن أكبر المخاوف تتمثل في احتمالية اتساع رقعة المواجهة العسكرية، خاصة إذا تصاعد الدور الإسرائيلي في ظل التنسيق القائم بين واشنطن وتل أبيب، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تختار أهدافها العسكرية بدقة، موضحًا أن الضربات الحالية تهدف إلى زيادة الضغوط على إيران أكثر من استهداف تدمير شامل لبنيتها التحتية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران لم تنقطع بشكل كامل، واصفًا المشهد الحالي بأنه "مفاوضات تحت النار"، لافتًا إلى أن الخلافات حول تفسير بنود مذكرة التفاهم ما زالت تعرقل التوصل إلى اتفاق.

واختتم طارق فهمي بالتأكيد على أن عامل الوقت يمثل ضغطًا على الطرفين، في ظل سعي كل منهما إلى تحسين موقفه قبل استئناف أي جولة جديدة من المفاوضات.