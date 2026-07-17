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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المواجهات بين أمريكا وإيران والتهديد بإغلاق البحر الأحمر

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المواجهات بين أمريكا وإيران والتهديد بإغلاق البحر الأحمر
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المواجهات بين أمريكا وإيران والتهديد بإغلاق البحر الأحمر
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما المتبادلة في منطقة الخليج، في وقت أدى فيه انهيار الهدنة بين الجانبين إلى تقييد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وتأتي الارتفاعات في الأسعار أيضا بعدما طلبت طهران من جماعة الحوثي الاستعداد لإغلاق مسار صادرات النفط عبر البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 70 سنتًا، أو ما يعادل 0.83%، لتصل إلى 84.93 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 81 سنتًا، أو 1.03%، إلى 79.76 دولارًا للبرميل، لتعوض خسائر الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 12% منذ بداية الأسبوع، ويتجه خام برنت لتسجيل ثالث مكاسب أسبوعية متتالية، بينما يسير خام غرب تكساس الوسيط نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وللمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم التي أوقفت القتال الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء، موجتين كبيرتين من الضربات الجوية في يوم واحد استهدفتا مواقع قرب الساحل الجنوبي لإيران، قبل أن تواصل هجماتها أمس الخميس.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها المسلحة أحبطت هجومًا صاروخيًا إيرانيًا في وقت مبكر اليوم الجمعة، بينما ذكرت وزارة الداخلية القطرية أن طفلًا أُصيب بشظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ.

وقال المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، إن أمن إمدادات النفط لا يزال قضية بالغة الأهمية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي خلال الأسابيع المقبلة يثير القلق.

وفي بيان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت مساء أمس موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر، وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في دول مجاورة، من بينها هجوم مكثف على قاعدة جوية جرى توسيعها مؤخرًا في الأردن.

وفي تطور يزيد المخاوف بشأن الإمدادات، أفادت مصادر إن القيادة الإيرانية أبلغت حلفاءها في جماعة الحوثي بضرورة الاستعداد لإغلاق طريق نقل النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأشار محللون إلى أنه من الناحية الفنية، قد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى منتصف مستوى 80 دولارًا للبرميل إذا حافظ على التداول فوق مستوى الدعم الرئيسي في منتصف السبعينيات.

ارتفعت أسعار النفط كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما المتبادلة منطقة الخليج انهيار الهدنة تدفقات النفط مضيق هرمز

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