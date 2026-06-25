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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على المواصفات.. "فيفو" تكشف رسميًا عن هاتف Y600 Turbo

هاتف Vivo Y600 Pro
هاتف Vivo Y600 Pro
لمياء الياسين

أُطلق هاتف Vivo Y600 Pro في 30 أبريل 2026، ويتميز ببطارية ضخمة بسعة 10200 مللي أمبير/ساعة مزودة بتقنية مقاومة درجات الحرارة المنخفضة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 90 واط. كما يتميز بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية تعتيم PWM عالية التردد بتردد 4320 هرتز لتجربة مشاهدة مريحة.


 

هاتف Vivo Y600 Pro 

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300e، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ووحدة تخزين UFS 3.1 فائقة السرعة. أما الكاميرا، فهي كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية Aura Light، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. كما يتميز الجهاز بمقاومة عالية للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، مما يجعله مناسبًا للاستخدام حتى مع الأيدي المبللة.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة: الأسود ، والذهبي ، والبنفسجي ، والأزرق , يبدأ سعره حوالي 259 يورو حوالي 14,576.93 جنيه مصري، ولكنه متوفر حاليًا بسعر مخفض يصل إلى حوالي 1897 يوان على منصات مثل JD.com. يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6 من فيفو.

تُعدّ هذه الباقة من الخدمات خطوة ذكية من شركة فيفو في فئة الهواتف المتوسطة التنافسية. فمن خلال معالجة المشكلات الشائعة بشكل مباشر، مثل الشاشات المتشققة، وتلف البطارية، وتلف الماء، تسعى الشركة إلى منح المشترين مزيدًا من الثقة وتشجيعهم على استخدام الهاتف لفترة أطول بدلًا من التحديثات المتكررة.

شركة فيفو هاتف Vivo Y600 Pro الشحن السريع شاشة AMOLED خطوة ذكية ذاكرة وصول عشوائي

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