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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جبارة.. تسريبات جديدة عن هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 7

المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Neo 12
المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Neo 12
لمياء الياسين

تضم تشكيلة هواتف iQOO الرائدة لهذا العام ثلاثة طرازات على الأقل. وبينما يُتوقع أن تُعلن العلامة التجارية عن هاتف iQOO Neo 11S (اسم مبدئي) المزود بمعالج Dimensity 9500 الشهر المقبل ، فمن المرجح أن يحصل السوق المحلي على هاتفي iQOO 16 وiQOO Neo 12 في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين كشفت الشائعات عن تفاصيل عديدة حول هاتف iQOO 16، فإن تفاصيل الشاشة والمعالج فقط هي المعروفة لهاتف Neo 12. ويبدو أن تسريبًا جديدًا، من مصدر Digital Chat Station، قد كشف عن مزيد من المعلومات حول الهاتف.

تسريبات حول المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Neo 12

بحسب التسريب، يخضع هاتف iQOO Neo 12 المزعوم حاليًا للاختبار بشاشة مسطحة قياس 6.83 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث لا يقل عن 165 هرتز . ويُقال أيضًا إن الشركة تُقيّم معدل تحديث أعلى يصل إلى 185 هرتز للشاشة.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس الذي طُرح العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن يضم شريحة عرض مخصصة لتحسين أداء الألعاب والرسومات.

 أما بالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن يأتي  مزود ببطارية تبدأ سعتها بالرقم "9"، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز 9000 مللي أمبير/ساعة.
يُقال إن شركة iQOO تختبر أيضًا خيار بطارية أكبر مع الحفاظ على دعم الشحن السريع بقوة 100 واط. 

تشمل الميزات المتوقعة الأخرى ماسح بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة عالية للماء، على الرغم من أن شهادة IP الدقيقة لم تُكشف بعد.

آي كيو أو نيو 11

لم تُكشف بعد تفاصيل كاميراته. ونظرًا لكونه جهازًا يركز على الأداء، فمن المحتمل أن يضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، على غرار جهاز Neo 11 من العام الماضي.

على الرغم من أن المصدر لم يذكر الإطار الزمني للإطلاق في هذا التسريب، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن الإطلاق في أكتوبر من هذا العام.

هاتف iQOO 16 هاتف Neo 12 الشحن السريع هاتف iQOO Neo 11S الموجات فوق الصوتية كاميرا خلفية مزدوجة أداء الألعاب

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