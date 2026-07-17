قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يفاجئ الجميع: ميسي ليس عدوي.. ويعاملني باحترام لأنني كنت أساعده

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
محمد بدران

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي كانت دائمًا قائمة على الاحترام، نافيًا وجود عداوة بينهما رغم المنافسة التاريخية التي جمعتهما لسنوات طويلة.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية سابقه تم تداولها: "يعتقد الناس أن ليونيل ميسي عدوي، لكن علاقتنا لم تكن سيئة قط. لقد عشنا معًا أهم مباريات كرة القدم لمدة 15 عامًا".

وأضاف: "حتى أنني كنت اساعده وأترجم له أحيانًا لأنه لم يكن يحب التحدث بالإنجليزية، ولطالما عاملني معاملة حسنة".

وتأتي تصريحات رونالدو بالتزامن مع اقتراب منتخب الأرجنتين من خوض نهائي كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية بالفوز على إنجلترا في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب انتصاره على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم 2026.

كريستيانو رونالدو ميسي البرتغال الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

افشه

عرض رسمي من المريخ.. موقف صادم من أفشه بشأن رحيله عن الأهلي

رونالدو وميسي

رونالدو يفاجئ الجميع: ميسي ليس عدوي.. ويعاملني باحترام لأنني كنت أساعده

ميسي ويامال

طوارئ فى نيويورك.. حرائق تهدد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي المونديال

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد