رونالدو يفاجئ الجميع: ميسي ليس عدوي.. ويعاملني باحترام لأنني كنت أساعده

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي كانت دائمًا قائمة على الاحترام، نافيًا وجود عداوة بينهما رغم المنافسة التاريخية التي جمعتهما لسنوات طويلة.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية سابقه تم تداولها: "يعتقد الناس أن ليونيل ميسي عدوي، لكن علاقتنا لم تكن سيئة قط. لقد عشنا معًا أهم مباريات كرة القدم لمدة 15 عامًا".

وأضاف: "حتى أنني كنت اساعده وأترجم له أحيانًا لأنه لم يكن يحب التحدث بالإنجليزية، ولطالما عاملني معاملة حسنة".

وتأتي تصريحات رونالدو بالتزامن مع اقتراب منتخب الأرجنتين من خوض نهائي كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية بالفوز على إنجلترا في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب انتصاره على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم 2026.