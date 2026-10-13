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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث ضخم ومفاجآت.. إطلاق نظام "ناثينج أو إس 5.0" مع أندرويد 17

أندرويد 17
أندرويد 17
احمد الشريف

أعلنت شركة "ناثينج" رسميًا عن إطلاق أحدث أنظمة تشغيلها، وهو "ناثينج أو إس 5.0" (Nothing OS 5.0) المبني على نظام "أندرويد 17"، ليبدأ في الوصول إلى هواتف "فون (3)" مع مميزات مذهلة تغير شكل هاتفك تمامًا.

تغيير شامل في شكل هاتفك

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي"، يعتبر هاتف "فون (3)" أول جهاز من إنتاج الشركة يستقبل هذا التحديث الضخم الذي يضم أكثر من 80 تغييرًا جذريًا. 

وأهم ما يميز هذا الإصدار هو التصميم الجديد تمامًا للشاشة الرئيسية وشاشة القفل، حيث أصبحت قوائم التطبيقات وصندوق البحث شفافة وتأخذ ألوانها من خلفية الشاشة التي تختارها. 

كما أضافت الشركة تصميمًا جديدًا للساعة على شاشة القفل، يجمع لك الوقت، والتاريخ، وحالة الطقس، ومواعيدك القادمة في شكل واحد أنيق ومرتب.

أدوات ذكية لتسهيل حياتك

وأوضح التقرير أن التحديث لم يقتصر على الشكل الخارجي، بل شمل أدوات مفيدة جدًا لحياتك اليومية. 

فقد قدمت الشركة برنامجين جديدين، الأول يسمى "المُجمع" (Collector) ليساعدك على حفظ وترتيب صورك وأشيائك المفضلة، والثاني لتتبع الوقت الذي تقضيه بعيدًا عن شاشة الهاتف للحفاظ على صحتك. 

وبالإضافة لذلك، ستلاحظ سرعة فائقة في فتح البرامج والتنقل بينها، بفضل التعديلات الكبيرة التي أجرتها الشركة على أداء النظام وسرعة استجابته للمس.

الذكاء الاصطناعي يستمع لك

ولم تغفل "ناثينج" عن أهمية الذكاء الاصطناعي، حيث زودت التحديث بأداة جديدة تدعى "الصوت الأساسي" (Essential Voice). 

وتقوم هذه الأداة بتحويل كلامك المسموع إلى نص مكتوب بسرعة ودقة أعلى بكثير من السابق. 

كما قدمت الشركة أداة سحرية أخرى تسمح لك بوصف برنامج ترغب فيه، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائه لك فورًا على هاتفك دون الحاجة لمعرفة أي شيء عن البرمجة، لتصنع أدواتك بنفسك.

متى يصل التحديث لهاتفك؟

وأشار التقرير إلى أن الشركة بدأت بالفعل في إرسال التحديث تدريجيًا لمستخدمي هاتف "فون (3)" في مختلف الدول، ويمكنك البحث عنه يدويًا من إعدادات هاتفك. 

أما بالنسبة لأصحاب الهواتف الأخرى مثل "فون (2a)" و "فون (3a) لايت"، فعليهم الانتظار قليلًا، حيث ستبدأ التحديثات في الوصول إليهم تباعًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، لتستمتع جميع أجهزة الشركة بمميزات أندرويد 17 الجديد.

أندرويد 17 Nothing OS 50 فون 3

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