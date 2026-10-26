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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين.. الحديد الاستثماري يقفز 496 جنيها

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار مواد البناء في السوق المحلية، إذ ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.3%، في حين تراجع سعر حديد عز بنسبة 0.7% والأسمنت الرمادي بنسبة 0.55%.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، أسعار الحديد والأسمنت في مصر وفقا لآخر تحديثات بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويترقب المقاولين والمطورين العقاريين وتجار مواد البناء اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري في مصر نحو 38583.22 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بمقدار 495.98 جنيهًا للطن، بنسبة زيادة 1.3% مقارنة بأخر سعر معلن

وعلى مدار الـ52 أسبوعًا الماضية، سجل الحديد الاستثماري أدنى سعر عند 34,958.33 جنيهًا للطن في 27 فبراير 2026، بينما بلغ أعلى سعر 38,934.16 جنيهًا في 23 يونيو 2026. 

ويتداول السعر الحالي قريبًا من قمته السنوية، بفارق نحو 351 جنيهًا فقط، وأعلى بنحو 3625 جنيهًا من أدنى مستوى له خلال عام.

سعر طن حديد عز اليوم

بلغ متوسط سعر طن حديد عز نحو 40068.65 جنيهًا، متراجعًا 283.85 جنيهًا عن التسعيرة السابقة، بانخفاض 0.7%.

وخلال الفترة العام الجاري بلغ أدنى سعر لحديد عز 36420 جنيهًا للطن في 10 يناير 2026، فيما وصل أعلى سعر إلى 40,602.6 جنيهًا في 23 يونيو 2026. 

ورغم تراجع اليوم، لا يزال السعر الحالي أدنى من القمة السنوية بنحو 534 جنيهًا فقط، وأعلى بنحو 3649 جنيهًا من أدنى مستوى مسجل.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,040.27 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 22.23 جنيهًا للطن، بنسبة 0.55%.

وكان أدنى سعر للأسمنت خلال آخر 52 أسبوعًا قد سُجل عند 3695.44 جنيهًا للطن في 24 مايو 2026، ما يعني أن السعر الحالي أعلى من ذلك المستوى بنحو 345 جنيهًا، بزيادة تقارب 9.3%.

الفارق بين سعر حديد عز والحديد الاستثماري

يزيد سعر حديد عز عن الحديد الاستثماري بنحو 1,485 جنيهًا للطن اليوم، وهو فارق يعكس العلاوة السعرية التي تحتفظ بها العلامة التجارية مقارنة ببقية المنتجين في السوق.

اختلاف الأسعار

وقد تختلف الأسعار الفعلية من مصنع لآخر ومن تاجر لآخر، حسب الكمية المطلوبة وشروط الدفع ومنطقة التسليم وتكلفة النقل والتحميل.

 

سعر الحديد اليوم أسعار مواد البناء سعر الأسمنت اليوم سعر طن الحديد سعر حديد عز

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