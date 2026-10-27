هاري كين: أنا أحد أفضل اللاعبين في العالم وأتمنى الفوز بالكرة الذهبية

تحدث الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن حظوظه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2026، مؤكدًا أنه يشعر ببعض التوتر قبل الإعلان عن الفائز، لكنه يأمل أن تكون الليلة استثنائية في مسيرته الكروية.

وعن إمكانية فوزه بالجائزة، قال كين: «أنا متوتر قليلًا، وأحاول استيعاب المناسبة والاستمتاع بها. لنأمل أن أفوز وتكون ليلة سعيدة».

وأضاف النجم الإنجليزي: «هذا الموسم كان أفضل موسم في مسيرتي. بالتأكيد لدي فرصة للفوز، فأنا أحد أفضل اللاعبين في العالم، وآمل أن تكون ليلة استثنائية».

وعندما سُئل عما إذا كان قد أعد خطابًا قصيرًا لإلقائه في حال فوزه بالكرة الذهبية، أجاب: «أفضل أن أحتفظ بهذا الأمر لنفسي، سنرى ما سيحدث».

وتطرق كين إلى اقترابه سابقًا من تحقيق بعض الإنجازات الكبرى، قائلًا إنه كان قريبًا من الفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى أن التتويج بالكرة الذهبية سيمثل محطة استثنائية في مسيرته.