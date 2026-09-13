"مسام" ينزع 2166 لغمًا وذخيرة في اليمن منذ مطلع سبتمبر

واصل مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، عملياته الميدانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام و الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، محققًا تقدمًا جديدًا في أعمال الإزالة خلال سبتمبر الجاري.

وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام - في بيان نشره مكتب المشروع الإعلامي، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم /الأحد/ - "أن فرق المشروع نزعت منذ بداية شهر سبتمبر و حتى 11 منه 2166 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة".

وأضافت الغرفة "أن الكميات التي جرى نزعها خلال الفترة نفسها شملت 1660 ذخيرة غير منفجرة، و488 لغمًا مضادًا للدبابات، و7 ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى 11 عبوة ناسفة".

وبالتوازي مع أعمال الإزالة، تمكنت فرق المشروع خلال الفترة ذاتها من تطهير 443,939 مترًا مربعًا من الأراضي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب وتهيئة المناطق المتضررة أمام عودة الأنشطة السكانية و التنموية.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أفادت غرفة العمليات بأن فرق مشروع مسام نزعت خلال الأسبوع الماضي 1303 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، بينها 1276 ذخيرة غير منفجرة، و18 لغمًا مضادًا للدبابات، ولغم واحد مضاد للأفراد، و8 عبوات ناسفة، مشيرة إلى أن الفرق تمكنت خلال الأسبوع نفسه من تطهير 248,945 مترًا مربعًا من الأراضي.

وفي مديرية ميدي، أشارت غرفة عمليات مشروع "مسام" إلى أن فرق المشروع نزعت، منذ بدء عملها في المنطقة، 13,108 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، فيما بلغت المساحة التي جرى تطهيرها 4,834,877 مترًا مربعًا.

كما واصل مشروع مسام جهوده الميدانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة و العبوات الناسفة، مسجلًا حصيلة جديدة منذ انطلاق عملياته في يونيو 2018.

وقال مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، في بيان،"إن فرق المشروع نزعت منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 11 سبتمبر 2026، 590,491 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة".

وأوضح القصيبي أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاق أعمالها بلغ 421,168 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب 152,964 لغمًا مضادًا للدبابات.

وأضاف أن الفرق نزعت، حتى يوم 11 سبتمبر 2026م: 7,682 لغمًا مضادًا للأفراد و8,677 عبوة ناسفة، في إطار عمليات التطهير التي ينفذها المشروع في المناطق المتضررة من مخلفات الحرب".

وفي جانب تطهير الأراضي، أفاد مدير عام مشروع مسام بأن الفرق تمكنت منذ بداية المشروع وحتى 11 سبتمبر 2026 من تطهير 85,447,115 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.

وتبرز هذه الحصيلة حجم العمليات الميدانية التي نفذها مشروع مسام على مدى أكثر من ثمانية أعوام، بهدف إزالة مخلفات الحرب وتأمين الأراضي المتضررة و الحد من مخاطر الألغام و الذخائر على السكان.