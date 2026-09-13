إصابة 3 أشخاص فى حريق بشقة سكنية بمطروح

أصيب 3 أشخاص باختناق وصعوبة في التنفس، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية أمام نادي الشرطة الرياضي، غرب مدينة مرسى مطروح.

بلاغ بالحريق

وقد تلقت الجهات المختصة بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من رحمة حميدة كرم، 17 عامًا، وعزة محمد علي، 62 عامًا، وياسين أبو بكر محمد، 18 عامًا، وجميعهم مقيمون بمنطقة الليدو، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع المصابون للفحص الطبي بالمستشفى، وتبين إصابتهم باختناق وصعوبة في التنفس،.

فيما تواصل الفرق الطبية تقديم الرعاية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية وفقًا لحالة كل منهم.

وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بينما انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع البلاغ، وبدأت في إجراء المعاينات والفحوصات اللازمة لكشف أسباب اندلاع الحريق وملابساته.