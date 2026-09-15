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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ميسي ومبابي ويامال.. من يخطف الكرة الذهبية 2026 في سباق الخمسة الكبار؟

ميسي أم مبابي أم يامال
ميسي أم مبابي أم يامال
محمود أحمد

دخل سباق الكرة الذهبية لعام 2026 مرحلة أكثر سخونة بعدما بدأت ملامح المنافسة الحقيقية على الجائزة المرموقة تتضح مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز في الحفل المقرر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

ومع بقاء 41 يومًا على لحظة الكشف عن صاحب الكرة الذهبية كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن أبرز خمسة أسماء ترى أنهم يملكون الحظوظ الأقوى في سباق هذا العام من بين القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا.

وتضم قائمة الخمسة الكبار الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي والإسباني لامين يامال نجم برشلونة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد ومواطنه عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان في سباق يجمع بين أسماء صنعت تاريخ كرة القدم وأخرى تبحث عن كتابة فصل جديد في مسيرتها.

ميسي.. الأسطورة ترفض مغادرة المشهد

رغم مرور سنوات طويلة على بداية مسيرته يواصل ليونيل ميسي الظهور في دائرة المنافسة على أكبر الجوائز الفردية في كرة القدم بعدما نجح في الحفاظ على حضوره بين أبرز الأسماء المرشحة للكرة الذهبية.

وجود النجم الأرجنتيني ضمن الخمسة الأقوى يضيف بعدًا استثنائيًا للسباق خاصة أن ميسي يمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرة والتتويجات الفردية والجماعية فضلًا عن قدرته المستمرة على صناعة الفارق.

المنافسة هذه المرة تبدو مختلفة في ظل وجود جيل جديد من النجوم يطرق بقوة أبواب الجائزة وعلى رأسهم لامين يامال الذي يمثل أحد أبرز رموز التحول في كرة القدم الأوروبية.

يامال.. الجيل الجديد يقترب من القمة

يظهر لامين يامال في السباق باعتباره أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل بعدما تحول خلال فترة قصيرة من موهبة شابة إلى لاعب قادر على منافسة كبار نجوم العالم على الكرة الذهبية.

وجود نجم برشلونة بين الخمسة الأبرز يعكس حجم التطور الذي شهده اللاعب ويضعه أمام اختبار استثنائي في مسيرته خاصة أن المنافسة لا تقتصر على أرقام فردية وإنما تمتد إلى تقييم تأثير اللاعب على فريقه وحضوره في أكبر المواعيد.

ومع استمرار صعود يامال تبدو الكرة الذهبية أمام احتمال انتقال رمزي جديد من جيل ميسي ورونالدو إلى جيل مختلف يقوده اللاعب الإسباني الشاب.

مبابي.. حلم الجائزة مستمر

يدخل كيليان مبابي السباق من موقع مختلف بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين حضورًا في المنافسة على الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة.

ويملك مهاجم ريال مدريد مزيجًا من السرعة والقوة والقدرة التهديفية وهو ما يجعله حاضرًا باستمرار في أي نقاش حول أفضل لاعبي العالم.

ويبحث مبابي عن خطوة جديدة في مسيرته الفردية بعدما أصبح الفوز بالكرة الذهبية أحد الأهداف الكبرى التي يسعى إليها خاصة مع انتقاله إلى ريال مدريد وما يحمله ذلك من مسؤولية أكبر في قيادة الفريق الملكي وتحقيق البطولات.

كين.. الحضور الإنجليزي في قلب السباق

ويكمل هاري كين قائمة الخمسة الأبرز بعدما فرض المهاجم الإنجليزي نفسه كأحد أكثر الهدافين تأثيرًا في كرة القدم الأوروبية.

وجود كين في القائمة يؤكد أن السباق لا يقتصر على نجوم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وإنما يمتد إلى مهاجم بايرن ميونخ الذي يمتلك سجلاً تهديفيًا جعله منافسًا دائمًا على الجوائز الفردية.

ويأمل قائد منتخب إنجلترا في أن تتحول أرقامه وتأثيره الهجومي إلى أصوات كافية تمنحه أفضلية في سباق شديد التقارب بين مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.

ديمبيلي.. حامل اللقب أمام اختبار جديد

أما عثمان ديمبيلي فيدخل السباق باعتباره أحد أبرز الأسماء التي تملك فرصة الحفاظ على حضورها في قمة كرة القدم العالمية.

النجم الفرنسي الذي يلعب مع باريس سان جيرمان يجد نفسه وسط منافسة شرسة تضم أسماء بحجم ميسي ومبابي وكين ويامال وهو ما يجعل سباق هذا العام مفتوحًا على أكثر من سيناريو.

وتكمن أهمية وجود ديمبيلي في أن المنافسة لا تدور فقط حول النجوم الباحثين عن أول تتويج وإنما تشمل أيضًا لاعبًا سبق له الوصول إلى قمة الجائزة ويرغب في تأكيد مكانته بين الأفضل.

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