خورخي مينديز: يامال الأحق بالكرة الذهبية

أكد خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، أن الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، مشددًا على أنه أفضل لاعب في العالم حاليًا.

وجاءت تصريحات مينديز عقب العشاء الذي جمعه مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، حيث وجه إليه الصحفيون سؤالًا حول اللاعب الذي يستحق الفوز بالجائزة.

وقال مينديز: "يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى يامال"، مضيفًا: "إنه الأكثر استحقاقًا لها".

وعما إذا كان يامال هو أفضل لاعب في العالم، أجاب: "إنه الأفضل في العالم بلا شك، ويتفوق على الجميع بفارق كبير، فارق كبير جدًا، وأنتم تدركون ذلك أيضًا".

وفي سياق آخر، سُئل مينديز عن وضع بالدي، الذي لم يشارك في أي مباراة مع برشلونة حتى الآن هذا الموسم، ليرد قائلًا باقتضاب: "سيكون وضعه جيدًا في المستقبل، لا تقلقوا".