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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكاوى جديدة وتأخر ملابس الفريق .. 3 أزمات تضرب الزمالك

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

واصل الزمالك الدخول في أزمات مع الأندية بسبب الصفقات التي عقدها النادي خلال الفترة الماضية ولم يتم الالتزام بسداد المستحقات المالية الخاصة بهم.

وجدد نادي فاركو شكواه ضد نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة، للاستفسار عن مصير الملف الخاص بالمستحقات المالية المتأخرة في صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف، في ظل عدم سداد الزمالك المستحقات المتفق عليها حتى الآن.

4 شيكات بـ27 مليون جنيه على الزمالك

وحسب تصريحات خالد الغندور نادي الزمالك مطالب بسداد قيمة 4 شيكات تبلغ 27 مليون جنيه لصالح فاركو، مؤكدًا أن النادي الأبيض لم يسدد أي مبالغ من قيمة هذه الشيكات حتى الآن.

وتواصل مسئولو الزمالك خلال الفترة الماضية للتأكيد على وجود أزمة مالية، مع مطالبة فاركو بالصبر لحين توفير السيولة اللازمة وسداد المستحقات.

وكلف فاركو محاميه القانوني بتصعيد الملف ومتابعة الشكوى أمام اتحاد الكرة لحين حسم موقف المستحقات.

أزمة أقساط محمد إسماعيل

وداخل نادي زد عن أزمة جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم سداد باقي المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال محمد إسماعيل إلى القلعة البيضاء، مؤكداً أن الزمالك لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الناديين.

وتمت صفقة انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك تمت بنظام الأقساط، على أن يتم سداد كل قسط في الموعد المحدد وفقاً للاتفاق، إلا أن النادي الأبيض لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة حتى الآن حسب تصريحات خالد الغندور

وخاطب نادي زد الزمالك أكثر من مرة وطالبه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسداد المستحقات المتأخرة، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، في ظل عدم حصول زد على كامل حقوقه المالية من الصفقة.

أزمة تأخر باقي ملابس الفريق الأول

ويسود حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك، وتحديدًا بين المسئولين عن قطاع الكرة، بسبب أزمة تأخر وصول باقي ملابس الفريق الأول لكرة القدم، رغم حاجة الفريق إلى استكمال احتياجاته من الملابس خلال الفترة الحالية.

وأبدى مسئولو قطاع الكرة غضبهم من تأخر تسليم باقي الملابس، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من المباريات والاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا داخل النادي.

ويعمل مسئولو الزمالك على إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، لضمان توفير جميع احتياجات الفريق الأول وعدم تأثر استعداداته أو ظهوره بالشكل اللائق خلال المباريات المقبلة.

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