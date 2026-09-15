قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران اليمني يقصف منصات صواريخ في مطار تعز
إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية|وتؤكد:الفيديو المتداول مجتزأ
قفزت 50%.. 12 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية
الجماهير تترقب إعلان حسام حسن لـ نتيجة اختياراته لقائمة معسكر الفراعنة
في انتظار إشارة.. محمد رمضان يعلن استعداده لإقامة حفل مجاني في فلسطين
وزير الصحة: مصر تحولت من مفهوم التعامل مع المرض إلى الكشف المبكر وتقليل حدوثه
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 20.5% في النصف الأول من 2026
الكهرباء: الاستخدام السلمي للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول وبرنامجنا النووي ملتزم بأعلى معايير الأمان
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. من يستحق الدعم النقدي وما شروط تكافل وكرامة؟
نبيلة عبيد: أنا تحت أمر التليفزيون المصري دون النظر للماديات| خاص
موعد صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026 وطريقة الاستعلام
18 أكتوبر.. التعليم تحسم موعد عقد أول امتحانات شهرية لصفوف النقل بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر غريب: عقوبة بيزيرا الأكبر في تاريخ الزمالك.. ولم نتلق رداً من أهلي دبي

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

قال ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إن النادي وقع عقوبة على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، هي الأكبر في تاريخ النادي، بسبب غيابه عن الفريق دون إذن.

وأوضح غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور أن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي سبق وتقدم بعرض لضم بيزيرا قبل انطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد، إلا أن النادي الأبيض رد بأنه لا توجد مفاوضات بشأن اللاعب قبل عودته إلى القاهرة، مع التمسك بالشروط المالية المحددة لإتمام الصفقة، والتي تصل إلى 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع.

وشدد مدير إدارة الإعلام بالزمالك على أن النادي يتمسك بشروطه في ملف بيزيرا، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وينتظر تنفيذ باقي شروط الزمالك قبل حسم موقفه.

وأشار غريب إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف بشأن مستقبل بيزيرا، على أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي فور حسمه، مؤكداً عدم وجود عرض جديد من شباب الأهلي دبي حتى الآن.

وأضاف أن بيزيرا لم يعد إلى القاهرة إلا بعد حصوله على الضوء الأخضر للتحرك، لكنه حتى الآن لا يزال لاعباً في صفوف الزمالك، كما أن شباب الأهلي لم يرد بشكل رسمي على شروط النادي الأبيض.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد على أنه من غير المنطقي انضمام بيزيرا لمعسكر مباراة غزل المحلة في الدوري، حتى إذا ظل لاعباً في صفوف الزمالك، مشدداً على أنه حتى الآن لا توجد أي أمور رسمية تؤكد التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.

ماهر غريب نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا شباب أهلي دبي الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة

ترشيحاتنا

كأس العالم

عبد الله مصطفى شيكا: هدفنا التحضير لكأس العالم للساق الواحدة.. ونفسي أكون هداف البطولة

الزمالك

اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

لابورتا

لابورتا يفتح النار على ريال مدريد ويدافع عن لامين يامال: يستحق الكرة الذهبية

بالصور

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

انطلاق التدريب المصري اليوناني "ميدوزا 15" بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

لو الفراخ بتطلع ناشفة.. السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد