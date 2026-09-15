ماهر غريب: عقوبة بيزيرا الأكبر في تاريخ الزمالك.. ولم نتلق رداً من أهلي دبي

قال ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إن النادي وقع عقوبة على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، هي الأكبر في تاريخ النادي، بسبب غيابه عن الفريق دون إذن.

وأوضح غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور أن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي سبق وتقدم بعرض لضم بيزيرا قبل انطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد، إلا أن النادي الأبيض رد بأنه لا توجد مفاوضات بشأن اللاعب قبل عودته إلى القاهرة، مع التمسك بالشروط المالية المحددة لإتمام الصفقة، والتي تصل إلى 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع.

وشدد مدير إدارة الإعلام بالزمالك على أن النادي يتمسك بشروطه في ملف بيزيرا، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وينتظر تنفيذ باقي شروط الزمالك قبل حسم موقفه.

وأشار غريب إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف بشأن مستقبل بيزيرا، على أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي فور حسمه، مؤكداً عدم وجود عرض جديد من شباب الأهلي دبي حتى الآن.

وأضاف أن بيزيرا لم يعد إلى القاهرة إلا بعد حصوله على الضوء الأخضر للتحرك، لكنه حتى الآن لا يزال لاعباً في صفوف الزمالك، كما أن شباب الأهلي لم يرد بشكل رسمي على شروط النادي الأبيض.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد على أنه من غير المنطقي انضمام بيزيرا لمعسكر مباراة غزل المحلة في الدوري، حتى إذا ظل لاعباً في صفوف الزمالك، مشدداً على أنه حتى الآن لا توجد أي أمور رسمية تؤكد التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.