معسكر مغلق للزمالك في كفر الشيخ استعدادا لغزل المحلة

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة كفر الشيخ قبل مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري بدلا من مدينة المحلة.

ويرى النادي يرى أن مستوى الفنادق في مدينة كفر الشيخ أفضل للاعبين من حيث الإقامة والمسافة بين المدينة والملعب ليست كبيرة.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة غدا الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «المحلة»، معقل زعيم الفلاحين، المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مباراة يسعى خلالها الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.