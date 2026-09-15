استياء داخل الزمالك بسبب أزمة تأخر باقي ملابس الفريق الأول

كشف الإعلامي خالد الغندور، على وجود حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك، وتحديدًا بين المسئولين عن قطاع الكرة، بسبب أزمة تأخر وصول باقي ملابس الفريق الأول لكرة القدم، رغم حاجة الفريق إلى استكمال احتياجاته من الملابس خلال الفترة الحالية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أبدى مسئولو قطاع الكرة غضبهم من تأخر تسليم باقي الملابس، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من المباريات والاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا داخل النادي.

واختتم، يعمل مسئولو الزمالك على إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، لضمان توفير جميع احتياجات الفريق الأول وعدم تأثر استعداداته أو ظهوره بالشكل اللائق خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة غدا الأربعاء، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.