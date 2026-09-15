رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة الاعتداءات على السعودية

أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، واستهدافها مدن "خميس مشيط" و"أبها" و"الطائف" بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة؛ ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وتضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وجدد الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان للأمانة العامة للرابطة اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

كما جدد باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلتها التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المُعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.