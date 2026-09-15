وزيرة الإسكان تصدر 14 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرار إزالة لعدد من مخالفات البناء المقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، بالقطاعين الأول والثاني ل الساحل الشمالي الغربي، وذلك بهدف التصدي لأعمال البناء المخالف، والحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بمناطق مختلفة تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة أسوار على قطع أراِض بداخلها مباني دور أرضي، ومخالفات بناء بشاليهين بإحدى القرى السياحية والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي وأول وروف، و35 متغير مكاني ممثلاً في مباني دور أرضي وأول من البلوك وأسوار، وذلك بدون تراخيص.

كما تضمنت القرارات مخالفات البناء المقامة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مباني ومحال وهيكل خرساني دور أرضي وأول وثاني، وسور خرساني، وذلك بدون تراخيص.

وتأتي القرارات في إطار مواصلة التصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التخطيط العمراني.