لقطة نادرة.. أنثى نمر ثلجي تظهر برفقة 3 توائم في الصين

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» مشاهد نادرة لعدد من النمور الثلجية في الصين، من بينها ظهور أنثى نمر ثلجي برفقة ثلاثة توائم في مقاطعة تشينجهاي، في لقطة تعكس ثراء الحياة البرية والتنوع البيولوجي في المنطقة.

أنثى نمر ثلجي مع 3 توائم

وتمكنت فرق رصد الحياة البرية من توثيق ظهور أنثى نمر ثلجي برفقة ثلاثة أشبال توائم في مقاطعة تشينجهاي، في مشهد نادر يوثق حياة هذه الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

يأتي هذا الرصد ضمن عمليات متابعة الحياة البرية والتنوع البيولوجي في مناطق غرب الصين، حيث تمثل مشاهدة النمور الثلجية وتوثيق صغارها أهمية كبيرة لجهود دراسة الأنواع والحفاظ عليها.

أم نمر ثلجي مع صغيرها في جبال خلان

وفي مشهد آخر، وثق فريق بحثي في محمية خلان الطبيعية ظهور أم نمر ثلجي برفقة صغيرها البالغ من العمر عامًا واحدًا، خلال عمليات رصد الحياة البرية في جبال خلان شمال غربي الصين.

ويعد توثيق الأم وصغيرها من المشاهد اللافتة، خاصة في ظل صعوبة رصد النمور الثلجية داخل البيئات الجبلية التي تعيش فيها.

جهود رصد النمور الثلجية

وتساعد عمليات الرصد والتوثيق المستمرة في متابعة أعداد النمور الثلجية وسلوكها وحركة تكاثرها، إلى جانب توفير معلومات مهمة عن وجودها في المناطق الطبيعية.

وتعكس مشاهدة الأمهات برفقة صغارها نجاح جهود حماية الحياة البرية وبرامج الحفاظ على النمور الثلجية في مناطق انتشارها بالصين.

تأتي هذه المشاهد النادرة لتسلط الضوء على الحياة البرية في غرب الصين، وتكشف جانبًا من طبيعة النمور الثلجية التي يصعب رصدها بصورة متكررة في بيئتها الجبلية.