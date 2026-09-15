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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعاون يوناني مع اليونسكو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث وحمايته

خالد العناني
خالد العناني
البهى عمرو

قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الصحف اليونانية تناولت اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس بالمدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني، والذي أسفر عن التأكيد على تعزيز الشراكة بين اليونان والمنظمة في مجال حماية التراث الثقافي وصونه والتعريف به، متابعا: «وتناول اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها دعم حضور اليونان داخل اليونسكو ومتابعة ملفاتها المرشحة للإدراج على قوائم التراث العالمي».

وأضاف بركات، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اللقاء بحث أيضًا ملف إعادة توحيد رخاميات البارثينون، الذي يمثل أولوية دائمة بالنسبة إلى اليونان، التي تسعى باستمرار إلى إعادة هذه الرخاميات من بريطانيا، وكانت قد بنت متحفًا جديدًا خصيصًا لاستعادة هذه الآثار من المتحف البريطاني.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في القضايا الثقافية والدبلوماسية الثقافية، إلى جانب بحث استفادة اليونان واليونسكو من الخبرات اليونانية في حماية التراث، خصوصًا في عدد من الدول الأفريقية، بما يشمل توثيق التراث وصيانته، وتطوير المتاحف وإدارتها، وتأهيل العاملين في القطاع الثقافي، وحماية المواقع التراثية خلال تنفيذ مشروعات الأشغال العامة».

وأشار بركات إلى أن التعاون بين الجانبين يتجه أيضًا إلى استخدام التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في البحث عن التراث الثقافي وتوثيقه وحمايته والتعريف به، مع التأكيد على أن يتم ذلك بصورة مسؤولة تحترم حقوق المجتمعات وخصوصية تراثها.

ولفت إلى أن المناقشات أكدت ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التراث، تشمل الشفافية وحماية الملكية الفكرية.

اليونسكو الذكاء الاصطناعي التراث منظمة اليونسكو

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