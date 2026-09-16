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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب رفع الأثقال يستعد لبطولة أفريقيا للشباب والناشئين في الجزائر

منتخب رفع الأثقال
منتخب رفع الأثقال
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للشباب والناشئين، المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، وسط طموحات بمواصلة النتائج المميزة التي تحققها اللعبة على المستويين القاري والدولي.

ويعمل الاتحاد المصري لرفع الأثقال على تجهيز عناصر المنتخب للمنافسات المقبلة، في ظل النتائج القوية التي حققتها البعثة المصرية خلال مشاركاتها الأخيرة، والتي كان آخرها التألق في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط في صدارة الترتيب العام، بعدما حصد 10 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وتفوق الأبطال المصريون على جميع المنتخبات المشاركة في منافسات اللعبة، بينما جاءت إيطاليا، صاحبة الأرض، في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات ذهبية، وحلت تركيا وإسبانيا في المركزين الثالث والرابع برصيد ذهبيتين لكل منهما، فيما جاءت الجزائر خامسة بذهبية واحدة.

وتمنح هذه النتائج دفعة قوية للمنتخب قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية، خاصة مع استمرار العمل على إعداد جيل جديد من الرباعين والرباعات القادرين على تحقيق نتائج مميزة لمصر في الاستحقاقات المقبلة.

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