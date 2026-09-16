جامعة قناة السويس ضمن التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 في مجال طب الأسنان وعلوم الفم

نجحت جامعة قناة السويس في الظهور ضمن ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 في تخصص Dentistry & Oral Sciences – طب الأسنان وعلوم الفم، في إنجاز أكاديمي وبحثي جديد يُضاف إلى سجل جامعة قناة السويس.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن ظهور الجامعة ضمن التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 في مجال طب الأسنان وعلوم الفم يعكس ما تشهده الجامعة من تطور مستمر في منظومة البحث العلمي والتميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا الظهور يمثل إضافة جديدة إلى حضور الجامعة في التصنيفات الدولية، ويؤكد جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء العلمي والبحثي وتعزيز قدرتها على المنافسة على الساحة الأكاديمية الدولية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان أن Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) يُعد أحد التصنيفات الدولية البارزة التي تقيس الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات في 57 تخصصًا، ويشمل سنويًا نحو 2,000 جامعة حول العالم من أكثر من 100 دولة ومنطقة، من خلال مجموعة من المؤشرات الموضوعية التي تتضمن جودة البحث العلمي، والتأثير البحثي، والإنتاج العلمي، والتعاون الأكاديمي الدولي، وغيرها من مؤشرات التميز الأكاديمي، مؤكدة أن إدراج جامعة قناة السويس في تخصص طب الأسنان وعلوم الفم يعكس التطور الذي تشهده منظومة البحث العلمي في هذا المجال.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة قناة السويس في دعم البحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، والارتقاء بمستوى الأداء العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مؤكدة أن الظهور في التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة الجامعة وتعزيز حضورها على خريطة التصنيفات الأكاديمية العالمية.