قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في منطقة جازان
كاتب صحفي سعودي: زيارة محمد بن سلمان لمصر مهمة وتأتي في توقيت بالغ الحساسية
أمانة رجال الإسعاف.. مسعف وفني قيادة يعيدان 330 ألف جنيه لأسرة مصابين بحادث الواحات
انخفاض الحرارة يبدأ الجمعة.. تفاصيل حالة الطقس وخريطة الأمطار والرياح غدا
نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 عبر موقع التنسيق.. الرابط والخطوات
وزير الطاقة الأمريكي: استئناف ضخ النفط عبر خط «الشرق-الغرب» السعودي خلال أيام
مكتب الميزانية الأمريكي: تكلفة الصراع مع إيران تصل إلى 3 مليارات دولار شهريا
وحدة حرب العصابات.. فريق ألماني صغير يقود مليارات برلين لتسليح أوكرانيا
كنز مخفي من الذهب والفضة.. ماذا وجدت الصين في أعماق المحيط الهادئ؟
الحجز خلال أيام.. أماكن طرح شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9 والأوراق
الأهلي يهزم أبوقير للأسمدة بأقدام زيزو والشحات ويتصدر الدوري المصري
فصل طالب 10 أيام بعد اقتحام أهله لمدرسة بالشروق واعتداءهم على المعلمين|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيق حمزة عبد الكريم برفقة لاعب برشلونة و خوان لابورتا..شاهد

شقيق حمزة عبد الكريم برفقة لاعب برشلونة و خوان لابورتا
شقيق حمزة عبد الكريم برفقة لاعب برشلونة و خوان لابورتا
ميرنا محمود

شارك شقيق حمزة عبد الكريم صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها رفقة اللاعب ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

وظهر الثلاثي خلال الصورة وهم يحملون قميص نادي برشلونة، الذي حمل اسم «عبد الكريم» ورقم 2030، في لقطة لاقت اهتماما من متابعي الحساب.

وكان قد كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن حلمه منذ وصوله إلى النادي الكتالوني، مؤكدًا أن هدفه كان دائمًا الوصول إلى الفريق الأول والمساهمة في تحقيق البطولات.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول رحلته منذ بداية مشواره مع برشلونة وحتى الوصول إلى الفريق الأول وتجديد عقده: «أعتقد أن مساعدة هذا النادي والفوز بالألقاب معه هو حلم لأي شخص».

وأضاف: «ومنذ أن وصلت إلى هنا، كان الهدف دائمًا هو الوصول إلى الفريق الأول».

وتابع مهاجم برشلونة: «والآن بعد أن أصبحت في الفريق الأول، فإن مساعدة الفريق الأول ستظل دائمًا هدفًا بالنسبة لي».

واختتم حمزة عبد الكريم تصريحاته قائلًا: «المساهمة مع الفريق والفوز بالألقاب سيبقيان دائمًا الهدف».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.

شقيق حمزة عبد الكريم برشلونة نادي برشلونة قميص برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

صافرات الانذار

زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة

لحظة استلام جثمان عم الفنان حمدى الميرغنى

لحظة خروج جثمان عم حمدي الميرغني من مشــ.رحة كوم أمبو بأسوان.. شاهد

بيزيرا

كيف يتصرف الزمالك فى قيمة صفقة بيزيرا .. وهل تنهى أزمة ايقاف القيد ؟

محكمة

مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل "عربية النواب"

وكيل "عربية النواب: مصر والسعودية أحد أهم مراكز الثقل بالمنطقة.. والتنسيق بينهما عنصر أساسي في دعم الاستقرار الإقليمي

ماريا زاخاروفا متحدثة خارجية روسيا

ماريا زاخاروفا متحدثة خارجية روسيا لـ"صدى البلد": روسيا ومصر تتقاربان في مقاربات تسوية الأزمة الإيرانية

زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة..

زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة.. دبلوماسية مصر أوقفت مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

بالصور

تغير الصوت وطريقة الكلام علامة مبكرة للإصالة بمرض خطير.. دراسة تحذر

تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف

باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟.. اعرف الكمية المناسبة لمرضى السكري

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

كم سعر سبيكة 5 جرام عيار 24؟.. أسعار السبائك الذهب كل الأوزان

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

المزيد