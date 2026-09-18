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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار
أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار
أ ش أ

 ارتفع الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار الأمريكي، بينما يواصل المتعاملون التركيز على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وآفاق السياسة النقدية العالمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4346.65 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4385.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية .

وتراجعت أسعار النفط بنحو 1%، بينما ظل الدولار ضعيفًا بعد تراجعه من أعلى مستوياته الأخيرة. ويجعل ضعف الدولار السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة أول أمس الأربعاء، وأشار إلى إمكانية تنفيذ مزيد من الزيادات خلال الأشهر المقبلة.

وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار للأوقية بنهاية عام 2027، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تبطئ تشديد السياسة النقدية صعود الذهب، لكنه لن يوقفه.

وعلى الرغم من أنه تقليديًا ينظر إلى الذهب كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب عليه، من خلال زيادة جاذبية الأصول التي تدر عوائد.

وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا الركزي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكنه حذر من احتمال رفعها.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 65.61 دولار للأوقية، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية، كما صعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1785.80 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1294.41 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب انخفاض أسعار النفط تراجع الدولار الأمريكي

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