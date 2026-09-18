مدربون أفارقة يقودون منتخبات من دول أخرى في القارة السمراء

تشهد منتخبات القارة الإفريقية ظاهرة لافتة، بعدما تولى عدد من المدربين الأفارقة قيادة منتخبات وطنية من دول أخرى داخل القارة، في تجارب تعكس اعتماد الاتحادات على الكفاءات التدريبية المحلية.

وجاء أبرز المدربين الأفارقة الذين يقودون منتخبات خارج بلادهم على النحو التالي:

إريك شيل من مالي → مدرب منتخب نيجيريا.

من مالي → مدرب منتخب نيجيريا. كواسي أبياه من غانا → مدرب منتخب السودان.

من غانا → مدرب منتخب السودان. بيني مكارثي من جنوب إفريقيا → مدرب منتخب كينيا.

من جنوب إفريقيا → مدرب منتخب كينيا. نبيل نغيز من الجزائر → مدرب منتخب النيجر.

من الجزائر → مدرب منتخب النيجر. أليو سيسيه من السنغال → مدرب منتخب أنجولا.

من السنغال → مدرب منتخب أنجولا. ريغوبير سونغ من الكاميرون → مدرب منتخب إفريقيا الوسطى.

من الكاميرون → مدرب منتخب إفريقيا الوسطى. عادل عمروش من الجزائر → مدرب منتخب رواندا.

من الجزائر → مدرب منتخب رواندا. كاليستو باسوا من زيمبابوي → مدرب منتخب مالاوي.

من زيمبابوي → مدرب منتخب مالاوي. مورينا راموربيدي من جنوب إفريقيا → مدرب منتخب بوتسوانا.

وتعكس هذه التجارب تنوع المدارس التدريبية داخل القارة الإفريقية، مع تولي مدربين من دول مختلفة مسؤولية قيادة منتخبات خارج بلدانهم، سواء في المنافسات القارية أو التصفيات الدولية.