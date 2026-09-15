مندوب اليمن بالأمم المتحدة: نشكل خط الدفاع الأول عن باب المندب والتصعيد الحوثي بات تهديدا لأمن المنطقة

أكد مندوب اليمن بالأمم المتحدة، أن الاعتداءات الحوثية على السعودية تخدم أجندة إقليمية، ونحن ندافع عن مصلحة دولية مشتركة ووقت التحذير انتهى.

وقال مندوب اليمن بالأمم المتحدة في كلمته في جلسة لمجلس الامن، :" حذرنا مسبقا من سياسة احتواء الحوثيين، وسنواصل حقنا السيادي في تحرير كامل الأراضي اليمنية".

وأضاف مندوب اليمن بالأمم المتحدة: نشكل خط الدفاع الأول عن باب المندب، والتصعيد الحوثي بات تهديدا متناميا لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة".

وتابع مندوب اليمن بالأمم المتحدة: “سيطرة الحوثيين على باب المندب ستسهل تبادل السلاح مع إرهابيين، وسيطرة الحوثيين على باب المندب ستشجع الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي”.

وأكمل مندوب اليمن بالأمم المتحدة: “مليشيا الحوثي تتغذى على شبكات التهريب وتجند الأطفال في الداخل”.