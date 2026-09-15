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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. اعتماد المرحلة الرابعة لتنسيق الثانوية العامة.. ولجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام التخطيط العمراني

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بحسب الأماكن الشاغرة..
محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق الثانوية العامة

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، تنسيق المرحلة الرابعة للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدةً أن اعتماد المرحلة الرابعة يأتي في إطار الحرص العام على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن الشاغرة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة وفقًا للنتيجة التكرارية والفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية بواقع ٢٢٢ درجة بإدارة الخارجة التعليمية، و ٢٢٠ درجة بإدارة الداخلة، و٢٢٨ درجة بإدارة الفرافرة، و٢٢٨ درجة بإدارة باريس، و٢١٨ درجة بإدارة بلاط، على أن يكون التقديم حسب التوزيع الجغرافي وورقيًا لكل مدرسة.

محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام التخطيط العمراني

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والسادة أعضاء لجنة اختبارات القيادات التي تضم الأستاذة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، والدكتور محمد حسن الأستاذ بكلية التربية، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، والمهندسة منى محمد الاستشاري الهندسي، والمهندس محمد عز نقيب المهندسين بالمحافظة،ولفيف من ممثلي الجهات المعنية.

وصرّحت المحافظ أنّه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم (٣) متقدمين بمشاركة اللجنة المُشكّلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقًا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة والتي تضم معايير عامة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.

محافظ الوادي الجديد توجه بحزمة إجراءات لتحسين الخدمات بقرى الشب في باريس

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بحزمة من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الشب التابعة لمركز باريس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بصورة منتظمة ومستدامة، وذلك في ضوء نتائج زيارتها الأخيرة للقرى، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالمناطق النائية.

حزمة من الإجراءات الاجتماعية

وتضمنت الإجراءات، تأمين الاحتياجات الأساسية لقرى الشب على مدار الشهر، من خلال توفير السلع التموينية والخضروات والفاكهة وأسطوانات الغاز، إلى جانب توفير المياه النقية بصورة منتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شملت توجيهات المحافظ دعم منظومة الخبز بالقرية الرابعة، من خلال توفير 3 أطنان من الدقيق شهريًا، فضلًا عن توفير مخبز تابع للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية بالقرية الأولى، عبر توفير فردين من هيئة التمريض بنظام التناوب، وتخصيص سيارة إسعاف بصورة دائمة لخدمة الأهالي، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتحسين الرعاية الصحية بالقرى النائية.

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