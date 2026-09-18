حذر تطبيق إنستاباي المستخدمين من محاولات احتيال إلكتروني تستهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية والأموال، من خلال انتحال صفة موظفي البنوك أو خدمة العملاء واستغلال أساليب النصب لإقناع العملاء بالكشف عن معلوماتهم السرية.

وتعتمد بعض هذه المحاولات على التواصل مع الضحية هاتفيا ثم إرسال روابط إلكترونية مزيفة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف دفع المستخدم إلى إدخال بياناته البنكية أو مشاركة رموز التحقق.

إنستاباي يحذر من الروابط الوهمية.. 5 خطوات تحميك من الاحتيال

روابط مزيفة تستهدف بيانات مستخدمي إنستاباي

أوضح تطبيق إنستاباي عبر صفحته الرسمية أن المحتال قد يبدأ بمحاولة التواصل هاتفيا مع المستخدم، مدعيا أنه موظف في البنك أو جهة رسمية، ثم يطلب منه تنفيذ إجراء معين أو يرسل إليه رابطا إلكترونيا.

وقد تقود هذه الروابط إلى صفحات مصممة لتشبه المواقع الرسمية، بما قد يصعب على المستخدم اكتشاف عملية الاحتيال، خاصة إذا كان الرابط والصفحة يحملان شعارات أو تصميمات مشابهة للجهات الحقيقية.

ويستهدف المحتالون من خلال هذه الصفحات الحصول على البيانات المصرفية أو رموز التحقق المؤقتة OTP التي يمكن استخدامها في تنفيذ معاملات مالية دون علم صاحب الحساب.

البنك المركزي يحذر من انتحال صفة موظفي إنستاباي

وحذر البنك المركزي المصري في وقت سابق من محاولات احتيال تستغل اسم وشهرة تطبيق إنستاباي لاستدراج العملاء والحصول على بياناتهم المصرفية.

وأوضح أن المحتالين قد يتواصلون مع المواطنين عبر مكالمات هاتفية، مدعين انتماءهم إلى التطبيق أو أحد البنوك، ثم يحاولون إقناع الضحية بالضغط على روابط إلكترونية أو الإفصاح عن بيانات سرية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة عدم الاستجابة لهذه الاتصالات أو مشاركة أي بيانات مصرفية أو معلومات سرية، إلى جانب تجنب الضغط على الروابط المشبوهة والتأكد من مصدر أي رسالة أو طلب يتعلق بالحسابات والخدمات المالية.

إنستاباي يحذر من الروابط الوهمية.. 5 خطوات تحميك من الاحتيال

إنستاباي يحذر من مشاركة الرقم السري وOTP

شدد تطبيق إنستاباي على ضرورة عدم مشاركة البيانات السرية أو رموز التحقق مع أي شخص، مهما كانت صفته أو الجهة التي يدعي تمثيلها.

كما يجب عدم الضغط على أي رابط مجهول أو مشبوه، خاصة الروابط التي تصل عبر رسائل غير متوقعة وتطلب تحديث البيانات أو تأكيد الحساب أو تنفيذ إجراء مصرفي.

وفي حالة تلقي مكالمة أو رسالة تثير الشك، ينصح بإنهاء الاتصال وعدم الاستجابة لأي طلب يتعلق بالبيانات البنكية، ثم التواصل مباشرة مع البنك من خلال قنواته الرسمية للتأكد من حقيقة الأمر.

حملة معا نكافح الاحتيال

تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود التوعية بمخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني وأساليب استدراج العملاء، وفي إطار حملة معا نكافح الاحتيال التي تستهدف رفع الوعي بطرق حماية البيانات والحسابات البنكية.

وتستهدف حملات التوعية مساعدة العملاء على التعرف على الأساليب التي يستخدمها المحتالون، خاصة محاولات انتحال صفة البنوك أو مقدمي الخدمات المالية.

إنستاباي يحذر من الروابط الوهمية.. 5 خطوات تحميك من الاحتيال

الذكاء الاصطناعي يدخل في أساليب الاحتيال

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات مصطفى رحيم في تصريحات إعلامية سابقة إلى ظهور أساليب جديدة في الاحتيال الإلكتروني تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها إنشاء مواقع إلكترونية تحاكي الهوية البصرية للمواقع الرسمية للبنوك والخدمات المالية.

وأوضح أن التشابه الكبير بين المواقع المزيفة والأصلية قد يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أكثر صعوبة بالنسبة لبعض المستخدمين، ما يزيد من أهمية التحقق من عنوان الموقع ومصدر الرابط قبل إدخال أي بيانات.

كما دعا إلى زيادة التوعية داخل الأسر بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة لدى الأشخاص الأقل استخداما للتكنولوجيا، مع ضرورة عدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو رموز تحقق مع المتصلين هاتفيا.

كيف تحمي حسابك من الاحتيال الإلكتروني؟

يمكن للمستخدم اتباع عدد من الإجراءات الأساسية لتقليل مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات البنكية.

عدم مشاركة كلمات المرور أو أرقام البطاقات أو رموز OTP مع أي شخص.

عدم الضغط على الروابط المجهولة أو التي تصل في رسائل غير متوقعة.

التأكد من الدخول إلى الخدمات المصرفية من خلال التطبيقات والمواقع الرسمية فقط.

عدم الاستجابة لأي شخص يتصل هاتفيا ويدعي أنه موظف بنك أو ممثل لخدمة مالية ويطلب بيانات سرية.

إنستاباي يحذر من الروابط الوهمية.. 5 خطوات تحميك من الاحتيال

التواصل مع البنك مباشرة من خلال أرقام وقنوات الاتصال الرسمية عند وجود أي شك.

متابعة الإشعارات والمعاملات البنكية والإبلاغ فورا عن أي عملية غير معروفة.

ويظل التعامل بحذر مع المكالمات والرسائل والروابط غير المتوقعة من أهم وسائل حماية الحسابات البنكية، خاصة أن المحتالين يعتمدون على إقناع المستخدم بتقديم بياناته بنفسه بدلا من اختراق الحساب بشكل مباشر.