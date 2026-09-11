إنستاباي 2026.. الحدود اليومية والشهرية وخطوات التحويل

يشهد تطبيق إنستاباي اهتماما متزايدا من المستخدمين بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على خدمات التحويل اللحظي للأموال، خاصة مع إتاحة ميزة جديدة للاستعلام عن حدود التحويل المتاحة بشكل فوري.

وتساعد الخدمة الجديدة العملاء على معرفة قيمة المبالغ التي يمكن تحويلها عبر التطبيق، بما يساهم في تنظيم المعاملات المالية وتجنب تجاوز الحدود اليومية والشهرية المقررة.



إنستاباي

تفاصيل ميزة الاستعلام عن حدود التحويل في إنستاباي

أعلنت إدارة تطبيق إنستاباي عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة حدود التحويل الخاصة بهم بصورة فورية، بما يساعد على تحديد المبالغ المتاحة للتحويل وتجنب تجاوز الحدود المقررة للمعاملات.

وتتيح الخدمة للعملاء الاطلاع على حدود التحويل خلال ثوان، بما يدعم إدارة الأموال بصورة أكثر مرونة، ويساعد على متابعة المعاملات اليومية والشهرية بشكل أوضح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتوفير أدوات تساعد العملاء على التحكم بصورة أكبر في معاملاتهم المصرفية اليومية.

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي

حدد البنك المركزي المصري حدود المعاملات عبر منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، وتشمل الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة، إلى جانب الحدود اليومية والشهرية.

ويصل الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر إنستاباي إلى 70 ألف جنيه.

كما يبلغ الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات اليومية نحو 120 ألف جنيه.

ويصل الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه.

وتطبق هذه الحدود وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

إنستاباي

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي

يمكن إجراء تحويل الأموال من خلال تطبيق إنستاباي بعد تسجيل الدخول واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

يبدأ المستخدم بفتح تطبيق إنستاباي ثم اختيار خدمة إرسال نقود.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار رقم الهاتف، ثم اختيار حساب بنكي.

وفي الخطوة التالية يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله، ثم الضغط على التالي.

ويقوم المستخدم بعد ذلك بمراجعة بيانات التحويل والتأكد من صحة الحساب والمبلغ قبل إتمام العملية.

ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بخدمة المدفوعات اللحظية IPN PIN والمكون من 6 أرقام، وبعدها الضغط على إدخال.

وبعد إتمام الخطوات السابقة يتم تنفيذ عملية التحويل بنجاح، وفقا للحدود المتاحة للحساب.

خطوات تحويل الأموال من الخارج إلى مصر

تتيح منظومة التحويلات اللحظية إمكانية وصول الأموال المحولة من الخارج إلى المستفيد في مصر، حيث تبدأ العملية من خلال توجه الشخص الراغب في تحويل الأموال إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال التي تقدم الخدمة.

ويتم طلب إجراء تحويل لحظي وتحديد قيمة المبلغ المراد تحويله، ثم تحديد الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب أو الوسيلة المالية التي سيتم استقبال الأموال عليها.

وبعد استكمال إجراءات التحويل تصل قيمة الأموال إلى المستفيد بالجنيه المصري وفقا لإجراءات الجهة المنفذة للتحويل.

إنستاباي

ما هو تطبيق إنستاباي InstaPay Egypt؟

يعد إنستاباي أحد تطبيقات الدفع اللحظي التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم البنكية وإجراء التحويلات المالية بصورة فورية باستخدام الهاتف المحمول.

ويوفر التطبيق إمكانية ربط أكثر من حساب بنكي ضمن شبكة البنوك المشاركة، بما يسمح للمستخدم بإدارة حساباته وإجراء التحويلات من خلال منصة رقمية واحدة.