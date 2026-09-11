عرض المواطنين للخطر.. القبض على سائق سار عكس الاتجاه بالسلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «نصف نقل» بالسير عكس الاتجاه بمدينة السلام بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وضبطها، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك حدث بتاريخ 31 أغسطس الماضي بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.