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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض المواطنين للخطر.. القبض على سائق سار عكس الاتجاه بالسلام

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «نصف نقل» بالسير عكس الاتجاه بمدينة السلام بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وضبطها، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك حدث بتاريخ 31 أغسطس الماضي بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية القبض على سائق السير عكس

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