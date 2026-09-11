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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط 750 كيلو مخدرات و107 أسلحة نارية في ضربات استباقية بـ4 محافظات

المضبوطات
المضبوطات
محمد شراط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات استباقية جديدة للبؤر الإجرامية التي تضم عناصر شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في عدد من المحافظات.

تفاصيل استهداف البؤر

وأسفرت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تحديد بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل عمد وقتل وسلاح واتجار بالمخدرات ومقاومة سلطات وسرقة، وذلك بنطاق محافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان.

كما أسفرت المواجهات عن إصابة ضابط شرطة، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على قرابة 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 107 قطع أسلحة نارية متنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 142 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

الداخلية مخدرات عناصر عناصر إجرامية

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