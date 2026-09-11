أسعار الذهب الان في مصر.. سعر عيار 21 فاق التوقعات

تصدرت أسعار الذهب اليوم في مصر مؤشرات البحث، مع استمرار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أحدث تحركات الذهب في السوق المحلية، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سعر الأوقية عالميا وتحركات الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم

وتحظى أسعار الذهب باهتمام يومي من جانب المقبلين على الشراء، سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية أو شراء السبائك والجنيهات الذهبية، فضلا عن الراغبين في الادخار والاستثمار، في ظل اعتماد شريحة من المواطنين على الذهب كأحد الأصول التي تساعد على الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,150 جنيه للبيع و7,090 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,255 جنيه للبيع و6,205 جنيه للشراء، ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,360 جنيه للبيع و5,320 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4,170 جنيه للبيع و4,135 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50,040 جنيه للبيع و49,640 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأوقية عالميا ما يعادل نحو 222,345 جنيه للبيع و220,570 جنيه للشراء، بينما سجلت الأوقية نحو 4,337.64 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة التحركات العالمية وتطورات سوق الصرف والعوامل المؤثرة في السوق المحلية، لذلك تختلف الأسعار في توقيتات متباينة وفقا لحركة الأسواق.

كما يختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، حيث تضاف إليه تكلفة المصنعية والدمغة والرسوم الأخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف بحسب نوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب عالميا بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها مستويات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

ويعد الدولار الأمريكي من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تلعب دورا في تحديد توجهات المستثمرين نحو الذهب وغيرها من الأصول.

كما تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية على حركة المعدن النفيس، إذ يرتفع الإقبال على الذهب في بعض فترات عدم اليقين وارتفاع المخاطر بالأسواق، باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى المواطنين كوسيلة للادخار، سواء من خلال المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، كما يمثل أحد الخيارات التي يعتمد عليها بعض المستثمرين ضمن خطط تنويع الأصول وتوزيع المدخرات.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها اتجاهات أسعار الفائدة، وحركة الدولار، ومعدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق.