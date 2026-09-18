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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يمنح لاعبيه راحة 10 أيام خلال التوقف الدولي

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، عقب الفوز على إنبي، وذلك بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء قرار موكوينا في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق، نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة مع خوض مواجهات متتالية على المستويين المحلي والقاري.

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا من جانب بيراميدز، بعدما نجح الفريق في تحقيق 7 انتصارات متتالية بمختلف البطولات، سواء في منافسات الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

وكانت سلسلة المباريات الأخيرة قد فرضت مجهودًا بدنيًا كبيرًا على اللاعبين، خاصة في ظل خوض مباريات قوية خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب السفر خارج مصر لخوض المواجهة التي جمعته بأحد الفرق الكينية في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويرى الجهاز الفني أن حصول اللاعبين على فترة راحة سيكون فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس واستعادة النشاط، قبل العودة إلى التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم.

ومن المقرر أن يستأنف فريق بيراميدز تدريباته بداية من يوم 28 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها موكوينا للاعبين.

وسيعمل الجهاز الفني خلال فترة الإعداد الجديدة على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تجهيز العناصر المتاحة للمرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

ويبدأ بيراميدز مشواره بعد فترة التوقف بمواجهة فريق القناة يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة الراحة الحالية بالشكل الأمثل، خاصة مع رغبة الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي، والحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتجهيز الفريق فنيًا وبدنيًا، مع اقتراب موعد استئناف المباريات، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات وتحقيق أهداف بيراميدز في مختلف البطولات


 

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