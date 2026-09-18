العثور على جثه شاب داخل شقة بـ شط الملح في دمياط

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط جهودها لكشف ملابسات واقعة مأساوية، إثر العثور على جثة شاب فارق الحياة داخل مسكنه في منطقة "شط الملح".

العثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثمان الشاب (العربي حسان ) متوفى داخل شقته الواقعة في منطقة شط الملح التابعة لقسم أول دمياط.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنزل لتأمين مسرح الجريمة ومنع اقتراب المواطنين.

كشف ملابسات الحادث

تم نقل الجثمان إلى المشرحه وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط جهودها للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه ومعرفه سبب الوفاة.